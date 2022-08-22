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ОТКРОЙТЕ ПУНКТ ВЫДАЧИ ЗАКАЗОВ Авито × EXMAIL

Кросс-брендинговый пункт выдачи заказов

Успейте занять самые выгодные локации в своём городе
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БУДЬте ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ!

откройте кросс-брендинговый пункт выдачи заказов в вашем городе.

бизнес с EXMAIL ЭТО

СОБСТВЕННАЯ ЛОГИСТИЧЕСКАЯ СЕТЬ
Собственные отделения в крупнейших городах России дают возможность нашим клиентам получать высококачественный сервис и минимальные транзитные сроки.
ГОТОВЫЙ БИЗНЕС
Вы просто следуете инструкциям и открываете прибыльный бизнес.
ПОДДЕРЖКА СИЛЬНОГО ПАРТНЁРА
Вам не нужно будет думать, как настроить логистику, поддерживать программное обеспечение и обучать персонал – мы берем это на себя.

Очень простой бизнес

от 21 дня:
Подписываем договор
Находите персонал
и помещение
Предоставляем дизайн-проект и рекламные материалы
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Проводим аттестацию персонала
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Устанавливаете программы для работы и кассу
Получаете клиентов с первого дня работы ПВЗ
Размещаем ваш ПВЗ на карте и подключаем систему оплаты
Свяжитесь с нами сейчас и станьте одним из первых партнёров в вашем городе

ваш бизнес с EXMAIL

окупаемость от 8 месяцев
Пункт выдачи
Инвестиции
800 000
стоимость пакета

  • Большая сеть пратнеров и интернет магазинов для сотрудничества
  • Простота в управлении
  • Свободны все удачные локации
  • Доставка товара осуществляется по предоплате, что помогает снизить количество непредвиденных отмен заказов покупателями и повышает пропускную способность ПВЗ.
Основные преимущества
100 000
₽/мес
от
Средняя прибыль
Площадь помещения
от
от 50 до 60 кв.м
Свяжитесь с нами сейчас и станьте одним из первых партнёров в вашем городе
ОТЗЫВЫ ПАРТНЕРОВ
Наталья Корчанова
г. Чита

«Всегда приятно знать, что ты работаешь с лучшими в своей сфере, поэтому сотрудничеством с компанией EXMAIL я довольна на все 100 %. Компания предоставляет приятный в использовании и абсолютно понятный продукт, который позволяет мне быть эффективной в своей работе.

При этом большим бонусом для меня является полное отсутствие конкуренции внутри существующей инфраструктуры: я точно знаю, что являюсь единственным представителем компании в своём регионе и таким и останусь.»

Дмитрий Вон
г. Южно-Сахалинск

«В партнёрстве с EXMAIL мне нравится, что у меня всё под контролем: я всегда знаю, где в данный момент находится каждое наше отправление, знаю, в какие сроки оно прибудет к конечной точке и знаю, сколько это будет стоить. Такой формат работы удобен мне, а моим клиентам он позволяет получать услуги самого высокого качества.»

Евгений Шадрин
г. Абакан

«Для меня EXMAIL — действительно надежный партнер без всякой напыщенности. Работать с ними начал 13 лет назад. В 2015 стал партнером, и ни минуты не жалею. Потенциал бизнеса колоссальный. Спрос на такие услуги будет только расти, поэтому за себя и свою компанию не переживаю вовсе.»

карта действующих пунктов выдачи заказов

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частые вопросы
Я хочу открыть ПВЗ, кто будет заниматься запуском
Мы разделяем ответственность по запуску точки. При запуске и дальнейшей работе бизнеса за вами закрепляется персональный помощник, который поможет разобраться с любыми задачами, но при этом вам нужно понимать что это в первую очередь ваш бизнес и без вас он работать не будет.
Какие компании работаю с вами
Avito,  Boxberry, DPD, Hermes, Pickpoint
Помогаете ли вы в поиске и обучении сотрудников
Да, ваши сотрудники пройдут обучение и аттестацию в онлайн-тренажёре на темы: Процесс отправки и выдачи товаров, Стандарты упаковки, Общение с клиентами. Работа в программе.
Какие требования к помещению
  • Первая линия, первый этаж
  • Не более 2 ступеней (лучше без ступеней или пандус)
  • Жилой массив, трафик 2000 жителей в радиусе 500 м
  • Парковка
  • Возможность разместить вывеску на фасаде
НОВОСТИ И СОБЫТИЯ КОМПАНИИ EXMAIL
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Хотите открыть свой пункт выдачи?
Напишите нам, чтобы узнать больше.
+7(939)555-96-70
franchise@exmailpoints.ru
www.franshiza-info.ru
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